Fußball-Oberliga: Situation des SC West spitzt sich zu

Düsseldorf Fußball-Oberligist SC Westz unterliegt Ratingen mit 1:4 und muss den Blick nach unten richten. Turu gewinnt souverän.

SC West – Ratingen 04/19 1:4. Der Fußball-Oberligist SC West stand sich in der Partie gegen Ratingen 04/19 im wahrsten Sinne des Wortes selber im Weg. Beim Stand von 1:1 endete ein Klärungsversuch auf der eigenen Torlinie darin, dass ein Mitspieler angeschossen wurde und der Ball anschließend ins SCW-Gehäuse trudelte. Fassungslos über diese Form des Rückstands raufte sich so mancher Spieler die Haare. Der Schock wirkte schließlich bis zum Ende der 1:4-Niederlage nach.

Dass der SCW als Außenseiter in die Begegnung gehen würde, war indes kein Geheimnis. Das 50-Tore-Team aus Ratingen spielt eine herausragende Rückrunde und begann entsprechend selbstbewusst. Nach einer Ecke köpfte der völlig alleingelassene Gäste-Kapitän Phil Spillmann den Ball aufs Tor. Zunächst schien Alexander von Ameln den Versuch entschärft zu haben, doch dabei stand der SCW-Keeper anscheinend weit hinter der Linie. Den Reklamationen Spillmanns wurde umgehend nachgegeben – Ratingen lag 1:0 in Front.

Schon in der ersten Spielminute lag die Führung in der Luft. Jacob Ballah war bei einem Solo Richtung Jahn-Tor durch ein Foul von Torwart Marian Ograjensek gestoppt worden. Christopher Krämer nutzte die Chance des verhängten Elfmeters durch einen unkonzentrierten Schuss in die Tormitte aber nicht. Die Düsseldorfer ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und waren das eindeutig dominierende Team. Gegen Ende der ersten Hälfte belohnten sich die Spieler um Kapitän Saban Ferati dafür auch mit Treffern. Zunächst schloss Taoufiq Naciri einen schönen Angriff mit dem 1:0 ab. Kurz danach nutzte Tim Galleski einen gravierenden Fehler der Hausherren, um den Vorsprung auf 2:0 auszubauen.