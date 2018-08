Fußball-Oberliga: SC West spielt in Speldorf

Düsseldorf Die ersten zwei Pflichtspiele der neuen Saison sind absolviert, und noch hat sich Fußball-Oberligist SC West nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dem frühen Pokal-Aus gegen den Landesligisten ESC Rellinghausen (0:2) folgte eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt.

Demnach sollen nach dem Auftritt am Mittwoch (19.30 Uhr) beim VfB Speldorf drei Punkte auf dem Konto stehen. Dafür müssen die Linksrheinischen allerdings auch mal treffen. Nimmt man die Generalprobe gegen Westfalia Herne hinzu (0:2), so fehlt dem SCW schon seit mehr als viereinhalb Stunden ein Erfolgserlebnis in Form eines Treffers. Ein eigener Torerfolg könnte also die Initialzündung sein, damit der zurzeit stockende Motor endlich wieder rund läuft.