Lukas Reitz geht bei Turu Düsseldorf voran : Führungsspieler und Abwehrchef

Seit sieben Jahren spielt Lukas Reitz für TuRU Düsseldorf. Als Kapitän und Abwehrchef geht er voran, auch wenn das wie hier im April 2022 manchmal schmerzhaft endet. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Kapitän Lukas Reitz übernimmt bei Fußball-Oberligist Turu Düsseldorf nicht nur in der Verteidigung Verantwortung. Er geht auch in schwierigen Situationen voran und wird im Team als erfahrener Spielführer geschätzt.

Wenn man einen Führungsspieler reproduzieren könnte, dann würde Lukas Reitz als ideale Blaupause dienen. Der 26-Jährige verkörpert alles, was ein Kapitän haben muss. Reitz strahlt eine natürliche Autorität aus. Sein Wort hat Gewicht, auch wenn er kein Lautsprecher ist. Er übernimmt Verantwortung, ist in der Kabine und neben dem Platz menschlich hoch angesehen beim Oberligisten TuRU Düsseldorf. Und – was auch nicht ganz unwichtig ist – seine sportlichen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz sind über alle Zweifel erhaben.

„Lukas ist für uns der perfekte Spielführer und darüber hinaus im Defensivbereich gemeinsam mit Daniel Rey auch unsere Lebensversicherung“, sagt Pierre Mendes Da Costa. Der 33-jährige Portugiese weiß genau, wovon er spricht. Zu seiner Aktivenzeit profitierte Mendes Da Costa als Torhüter noch von den Abwehrqualitäten seines unmittelbar vor ihm postierten Innenverteidigers. Heute ist Da Costa Co-Trainer der TuRU und zählt mit Lukas Reitz zu den dienstältesten Protagonisten im Klub von der Feuerbachstraße.

Info Das ist TuRU-Kapitän Lukas Reitz Alter 26 Jahre Größe 1,93 Meter Im Verein seit Juli 2015 Vertrag bis Juni 2023 Vorige Vereine SC Kapellen-Erft, 1. FC Mönchengladbach

Beide heuerten zur Spielzeit 2015/2016 bei den Oberbilkern an. Lukas Reitz wechselte damals aus der A-Jugend des 1. FC Mönchengladbach zur TuRU. „Ich habe damals mein Jurastudium in Düsseldorf begonnen und mich daher nach einem Klub in der Umgebung umgesehen“, blickt der auch im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Abwehrspezialist zurück.

Seitdem sind rund sieben Jahre vergangen, viele Spieler gekommen und gegangen, doch eines hat sich für Lukas Reitz bei seinem Verein nicht geändert. „Ich habe mich bei der TuRu von Anfang an sehr wohl gefühlt, und das ist auch heute noch der Fall.“ Großen Anteil daran trägt auch Präsident Manuel „Manolo“ Rey, der als Nachfolger des heutigen Ehrenpräsidenten Heinz Schneider in große Fußstapfen trat. „Heinz Schneider hat für den Klub wahnsinnig viel getan. Umso glücklicher können wir sein, dass wir mit Manuel Rey einen so guten Nachfolger haben. Er trifft kluge Entscheidungen und holt aus den vorhandenen Möglichkeiten das Optimum heraus“, schwärmt Reitz.

Gemeinsam mit Reys Sohn Daniel Rey Alonso bildet Reitz nun schon seit mehreren Jahren das Abwehrzentrum der TuRU. Reitz macht kein Hehl daraus, dass er im Laufe der Zeit auch das eine oder andere von seinem rund acht Jahre älteren Nebenmann gelernt hat. „Daniel hat unglaublich viel Erfahrung. Natürlich habe ich mir da auch ein paar Dinge abgeschaut“, erklärt der Diplom-Jurist. Reitz und Rey Alonso standen jeweils in elf der bisherigen zwölf Saisonspiele auf dem Platz. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen ist das Duo allerdings ergebnistechnisch noch auf der Suche nach Konstanz.

Vor dem Heimspiel gegen Union Nettetal (Mittwoch, 19.30 Uhr) liegt die TuRU, die bislang in dieser Spielzeit noch nicht zwei Ligapartien in Folge am Stück gewonnen konnte, auf Tabellenplatz 13. „Vom Potenzial her gehören wir eigentlich in das gesicherte Mittelfeld“, glaubt Reitz. Doch gerade in den Spielen gegen die schlechter platzierten Konkurrenten FC Kray, MSV Düsseldorf oder FSV Duisburg ließ die TuRU einige Punkte liegen, die sie eine bessere Platzierung kosteten. „Wir müssen in diesen Spielen mit einer noch größeren Eigenmotivation zu Werke gehen. Das ist vor allen Dingen eine Einstellungssache“, sagt Reitz.