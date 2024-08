Fußball-Landesligist scheidet in der Vorrunde aus Turu 80 enttäuscht bei eigenem Turnier

Den vermeintlichen Favoriten stahl an diesem Wochenende ganz klar der SV Wersten 04 die Show. Dass die Mannschaft von Frank Penz im Endspiel nach Elfmeterschießen gegen den Ligarivalen SC Unterbach die Oberhand behielt, war durchaus verdient. Denn die Art und Weise, wie das Team um die Routiniers Fred Adomako und Swan Oehme in das Finale marschierte, war schon beeindruckend. Den am Ende drittplatzierten SC Schwarz-Weiß 06 fegte die Penz-Elf mit 5:0 vom Feld. Es folgte ein 4:1 über den Landesliga-Absteiger SC West und im Halbfinale ein 3:0 über den Bezirksligisten TuS Gerresheim.