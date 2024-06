Letzter Spieltag in der Landesliga SGU muss in die Entscheidungsspiele

Deniz Aktag zeigte sich unmittelbar nach der Partie in Monheim zuversichtlich. „Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft. Sie ist mental stark genug, um den Klassenerhalt nun schon gegen Dilkrath zu regeln“ , so der 42-Jährige. In Monheim hofften die mitgereisten SGU-Anhänger vergeblich auf eine Überraschung ihres Klubs. Zwar konnte Jonas Frantzozas das Monheimer Führungstor (60.) nach einer flach ausgeführten Ecke postwendend egalisieren. Doch vor knapp 200 Zuschauern wurde der Druck der Platzherren am Ende zu groß. Deniz Aktag nahm die verdiente Niederlage am Ende sportlich. „Wir haben uns den Mist nicht heute eingebrockt. Entscheidend waren die Spiele, die Unentschieden endeten und bei denen wir es versäumt haben, den Sack zuzumachen.“



MSV Düsseldorf – Fortuna Dilkrath 2:6 Sie wollten der SG Unterrath mit einem Heimsieg unter die Arme greifen. Stattdessen verabschiedete sich der Absteiger MSV Düsseldorf zum Saisonabschluss mit einer 2:6-Klatsche in die Sommerpause. „Der Versuch, Schützenhilfe zu leisten, ist leider komplett in die Hose gegangen“, konstatierte MSV-Coach Mo Rifi nach der Partie. Sein Team offenbarte im vorerst letzten Landesliga-Spiel an der Heidelberger Straße noch einmal, woran es in dieser Saison haperte. Von gut konternden Gästen wurde die nicht sattelfeste MSV-Deckung das eine oder andere Mal überrumpelt. Zudem präsentierten sich die Elleraner auch im Torabschluss in unzureichender Verfassung. Symptomatisch dafür war der allzu lässig verschossene Foulelfmeter von Yassir Sadki beim Stand von 1:1 (29.). „Wir will ich mir Selbstvertrauen holen, wenn ich einen Elfmeter so schieße“, fragte sich Rifi. Zudem Zeitpunkt waren die Gastgeber, die durch Yassin Zennati zum 1:1 ausgleichen konnten (14.), noch ordentlich im Spiel. Und auch nach dem aus der Distanz erzielten 2:3-Anschlusstor von Omar Boudoudou keimte beim MSV noch einmal kurzzeitig Hoffnung auf. Diese machte letztlich Ryota Nakaoka mit einem folgenschweren Ballverlust vor dem 2:4 (73.) zunichte. Danach ergab sich der MSV in sein Schicksal.



Turu 80 – SV Wermelskirchen 2:4 So hat sich die Turu ihren Saisonabschluss vor eigenem Publikum ganz sicher nicht vorgestellt. Gegen den zuvor bereits feststehenden Absteiger SV Wermelskirchen kassierte die Elf von Francisco Carrasco eine 2:4-Niederlage. Damit verbauten sich die Oberbilker auch jede Chance, um doch noch auf einen einstelligen Tabellenplatz zu springen. Platz zwölf in der Endabrechnung ist nicht das, was man sich an der Feuerbachstraße vor dieser Saison vorgestellt hatte.