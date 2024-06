Relegationsspiele Unterrath bleibt in der Landesliga

Die „Unabsteigbaren“ haben es wieder einmal über Umwege geschafft. Die SG Unterrath ist auch in der kommenden Saison Bestandteil der Fußball-Landesliga. Den drohenden Abstieg in die Bezirksliga wendete die Elf von Deniz Aktag in zwei Entscheidungsspielen um Platz 15 gegen die DJK Fortuna Dilkrath vorzeitig ab. Vier Tage nach dem 1:0-Hinspielsieg auf eigenem Platz setzte sich die SGU am Sonntagnachmittag auch im Rückspiel in Dilkrath mit 2:0 durch und verabschiedete sich somit als Landesligist in die Sommerpause.