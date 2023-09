Fußball MSV-Spieler kündigt Konsequenzen an

Für Radojewski ist es nicht damit getan, die Missstände nur anzusprechen. Er kündigt darüber hinaus auch Konsequenzen an. „Ich erwarte, dass sich der FC Remscheid, die Schiedsrichter und der Fußballverband Niederrhein als Reaktion auf das, was am Sonntag passiert ist, klar von Diskriminierung und Mobbing distanzieren.“ Geschieht dies nicht, wird Radojewski nicht nur am kommenden Sonntag vom Derby gegen die Turu fernbleiben. „Dann werde ich unter dem Dach des Fußballverbandes Niederrhein kein Fußball mehr spielen.“ Von seinem Klub erhält Radojewski indes volle Rückendeckung. Der MSV reichte inzwischen auch offiziell Beschwerde beim Verband ein.