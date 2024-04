Fußball MSV gewinnt Kellerduell

MSV Düsseldorf – SV Wermelskirchen 3:0 Einfach „super happy“ war Mo Rifi nach dem 3:0-Heimsieg im Kellerduell über den SV Wermelskirchen. „Es ist schön, endlich einmal wieder mit dem Gefühl eines Sieges vom Platz gehen zu können“, sagte der 41-Jährige. Sechs Partien in Folge hatte der MSV zuvor nicht gewinnen können. Obendrein plagten die Elleraner personelle Probleme. Doch von diesen Sorgen war auf dem Kunstrasenplatz an der Heidelberger Straße nichts zu sehen. Omar Boudouhou per Freistoß (15.) und Eungyu Kim per Kopf (26.) sorgten bis zur Pause für einen 2:0-Vorsprung. Dass seine Mannschaft das angeschlagene Tempo in der zweiten Hälfte nicht würde durchhalten können, ahnte Rifi zu diesem Zeitpunkt bereits. „Unsere zweite Halbzeit war dann auch wirklich nicht mehr gut“, bemängelte der Coach. Dennoch gelang es dem Abstiegskandidaten mit vereinten Kräften und etwas Glück, das eigene Tor sauber zu halten, bis der eingewechselte Samir Azirar das alles entscheidende 3:0 erzielte (90.).



Victoria Mennrath – SG Unterrath 0:0 Der Beton, den Deniz Aktag bei Amtsübernahme des Trainerpostens bei der SG Unterrath angerührt hat, hält. Auch im dritten Spiel unter der Regie des 43-Jährigen blieb die SGU ohne Gegentor. Rundum zufrieden war Aktag mit dem 0:0 bei Victoria Mennrath aber nicht. „Wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir bald auch wieder Tore schießen“, merkte der Nachfolger von Yannick Meurer nach der zweiten Nullnummer in Serie kritisch an. Gegen Mennrath hatte die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg auch Chancen dazu, zumal Unterrath die letzte halbe Stunde einen Akteur mehr auf dem Feld hatte. Doch auch in Überzahl wollte den Gästen das erlösende 1:0 gegen Mennraths Keeper David Platen nicht gelingen. „Er hat mehrfach hervorragend gehalten“, lobte Aktag den gegnerischen Schlussmann. Bereits am Mittwoch geht es für Deniz Aktag und sein Team zu Hause gegen den FC Remscheid weiter. „Da sind wir nicht der Favorit, weshalb ich in diesem Spiel auch mit einem 0:0 schon zufrieden wäre“, blickte der SGU-Coach voraus.



Fortuna Dilkrath – SC West 2:0 Ein schlecht zu bespielender Rasenplatz und kaum Spieler – die Vorzeichen für ein gutes Landesligaspiel standen aus Sicht des SC West vor dem Anpfiff der Partie bei Fortuna Dilkrath äußerst ungünstig. Und so nahm Trainer Günter Abel die 0:2-Niederlalge auch recht gelassen. „Ich hoffe, dass in den kommenden Wochen wieder der eine oder andere zurückkommt, damit wir uns auch mit Anstand aus der Liga verabschieden können“, sagte der Ex-Profi. Am Mittwoch gegen Holzheim fehlt nun auch noch Marco Lüttgen. Der Kapitän sah in der Nachspielzeit „Gelb-Rot“.



SC Velbert – Turu 80 2:0 Die Turu hat aktuell ein Torwartproblem. Das wurde bei der 0:2-Niederlage beim SC Velbert deutlich. In Abwesenheit des verletzten Johannes Kultscher und des beruflich verhinderten Neuzugangs Timo Utecht musste erneut der unerfahrene Araz Motamed zwischen die Pfosten. Und der A-Junior bezahlte dann auch gleich Lehrgeld. „Er sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus“, merkte Francisco Carrasco kritisch an. Ansonsten machte der spanische Übungsleiter seiner Verlegenheitself keinen Vorwurf. „Wir hatten mit Yeon Jung einen Spieler in der Startelf, der rund ein halbes Jahr lang kein Fußball gespielt hat. Zudem haben auch Heesang Yang und Ryan Menougong in der Landesliga noch nie von beginn an auf dem Platz gestanden“, führte Carrasco an. Gemessen daran schlugen sich die im gesicherten Tabellenmittelfeld stehenden Oberbilker wacker.