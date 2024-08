Vorbereitungsturnier Turu Düsseldorf lädt die Nachbarschaft ein

Auf die Teams wartet eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel - am darauffolgenden Wochenende stehen schon die Erstrundenpartien im Kreis- und im Niederrheinpokal an - ein intensives Programm. Denn nach jeweils zwei Vorrundenpartien über jeweils 60 Minuten stehen für die beiden erstplatzierten Mannschaften aus jeder Dreiergruppe am Sonntag mit dem Halbfinale und den anschließenden Platzierungsspielen zwei weitere Begegnungen und damit 120 Spielminuten auf dem Plan. Die Gruppendritten treten am Sonntag auch noch einmal gegeneinander an.