Fußball Turu schießt sich den Frust von der Seele

Turu 80 – SC Velbert 4:1 Ausgerechnet gegen die bis dahin stärkste Abwehrreihe der Liga legten die Offensivspieler der Turu ihren „Torkomplex“ ab. Nachdem sie an den ersten neun Spieltagen gerade einmal sieben Treffer zustande brachten, ließen es die Mannen von Francisco Carrasco zu Hause gegen Velbert gleich viermal krachen. „Damit war der Gegner heute auch noch gut bedient“, meinte Turus spanischer Trainer, der sein Team in allen Belangen überlegen sah. Die Hausherren mussten zu Beginn den Schock des verletzungsbedingten Ausscheidens von Daniel Rey Alonso verdauen (11.), machten daraus aber das Beste. Der für ihn eingewechselte David Szewczyk schloss einen schönen Angriff zum 1:0 ab (15.) und war vor der Pause auch für das zweite Tor verantwortlich (33.). „Wir waren vorne endlich brutal effektiv“, meinte Carrasco, der vor dem Pausenpfiff noch das 3:0 von Mo Darwish notieren durfte (45.). In den zweiten 45 Minuten ließ es sein Team etwas ruhiger angehen, was dann auch mit dem Anschlusstor nach einem ruhenden Ball bestraft wurde (52.). In Gefahr geriet der Sieg aber nicht, zumal auch „Joker“ Sevastian Molla in der Schlussphase noch stach (86.).



SG Unterrath – Victoria Mennrath 1:1 Von „zwei verschenkten Punkten“ sprach Unterraths Trainer Yannick Meurer nach dem 1:1 auf eigener Anlage gegen Victoria Mennrath. Auf dem Kunstrasenplatz am Franz-Rennefeld-Weg entwickelte sich das zu erwartende Spiel. Die mit der schwächsten Abwehrreihe der Liga angereisten Gäste aus Mönchengladbach standen tief und waren auf Sicherung des eigenen Tores aus, während die SGU bemüht war, das Spiel zu machen. „Allerdings ist es uns nicht gelungen, aus unserer spielerischen Überlegenheit auch Kapital zu schlagen“, monierte Yannick Meurer. Auch wenn Kevin Lobato und Ibrahim Jaha im ersten Abschnitt zwei klare Chancen ausließen, vermisste ihr Trainer die Kreativität und Spritzigkeit in der gegnerischen Hälfte. Trotz der Mängel wähnten sich die Gastgeber nach dem Führungstor durch Yuta Sakai kurzzeitig auf der Siegerstraße, von der sie kurz darauf aber wieder abkamen. Bezeichnenderweise resultierte der Ausgleich der Victoria aus einer Standardsituation (63.). Denn aus dem Spiel heraus blieb Mennrath völlig harmlos.



SV Wermelskirchen – MSV Düsseldorf 3:1 Bektas Bilgilisoy muss weiter auf den ersten Sieg als Trainer des MSV Düsseldorf warten. Beim SV Wermelskirchen kassierte der Oberliga-Absteiger eine 1:3-Schlappe. „Das war völlig unnötig. Wir waren die bessere Mannsschaft, laden den Gegner mit zwei Fehlern aber zum Toreschießen ein“, monierte der neue Coach. Beim 0:1 ließ sich die MSV-Abwehr von einem „Chipball“ überrumpeln. Dem Strafstoß zum 1:2 (60.) ging ein Patzer im Mittelfeld voraus. Zwischenzeitlich hatte Bilal El Ouamari auf Vorarbeit des in das Team zurückgekehrten Lutz Radojewski für den verdienten Ausgleich gesorgt (35.). Zu mehr reichtes es für die Gäste nicht. Stattdessen fingen sie sich in der Nachspielzeit noch ein drittes Tor ein.



SC West – Fortuna Dilkrath 2:2 Nicht sonderlich clever stellte sich der SC West im Heimspiel gegen Fortuna Dilkrath an. Bis eine Minute vor dem Abpfiff hatte die Mannschaft von Goran Tomic trotz einer spielerisch dürftigen Darbietung scheinbar komfortabel mit 2:0 in Führung gelegen, ehe sie den Kontrahenten doch noch einmal ins Spiel kommen ließ. „Wir haben zum Schluss ein katastrophales Abwehrverhalten im Zentrum an den Tag gelegt“, schimpfte Tomic mit Blick auf die beiden späten Gegentore. Damit waren die beiden Treffer von Marco Lüttgen (41.) und Maciej Zieba (81.) in einem niveauarmen Kampfspiel letztendlich nur einen Zähler wert.