Interview Deniz Aktag : „Im Winter werden wir noch mal zuschlagen“

Alter Deniz Aktag wurde am 27. Oktober 1981 geboren.

Wechsel Der ehemalige Mittelfeldspieler führte in der vergangenen Saison den DV Solingen zum Aufstieg in die Landesliga, ehe er zum Rather SV wechselte.

Frühere Vereine Seine Stationen davor waren der Duisburger SV, MSV Düsseldorf und die zweite Mannschaft von Ratingen 04/19, mit der er 2018 den Bezirksliga-Aufstieg feierte.

Nächstes Spiel mit Rath in der Landesliga Am Sonntag (15 Uhr) ist der Rather SV in der Landesliga beim VSF Amern zu Gast.