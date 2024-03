Zuletzt in der Bezirksliga tätig Das ist der neue Trainer der SG Unterrath

In Unterrath tritt Aktag nun die Nachfolge von Yannick Meurer an, von dem sich der Klub aufgrund ausbleibender Ergebnisse in der vorigen Woche getrennt hatte. „Ich kenne Deniz schon seit 20 Jahren. Er ist hochmotiviert und spricht eher meine Sprache“, sagt Toma Ivancic. Unterraths Sportlicher Leiter erhofft sich vom neuen Mann an der Seitenlinie einen anderen Umgangston. „Wir brauchen keinen Schleimer. Es darf auch ruhig mal etwas rauer zugehen“, betont der 58-Jährige. Ob das auch als kleine Spitze gegen Ex-Coach Meurer verstanden werden soll, ist reine Spekulation. Fakt ist aber, dass die Mannschaft in den Augen von Ivancic zu lieb ist. „Wir sind viel zu brav. Wir stecken im Abstiegskampf, da muss man auch mal dreckiger spielen und lauter auf dem Platz sein“, meint der Entscheider im sportlichen Bereich der SGU.