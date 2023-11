Fußball SGU mit viel Selbstbewusstsein

Ganz so weit sieht Mo Rifi seinen MSV Düsseldorf noch nicht. Allerdings macht auch der neue Trainer des Oberliga-Absteigers Fortschritte aus. „Als ich die Mannschaft übernommen habe, war die Stimmung doch ziemlich im Keller. Inzwischen haben wir aber wieder einen guten Spirit. Die Jungs haben Spaß im Training und geben Gas“, sagt der 40-Jährige. Zur guten Laune trug auch der 2:1-Sieg über den ASV Mettmann bei, mit dem der MSV jüngst eine lange Durststrecke in der Liga beendete. Bei der ebenfalls auf einem Abstiegsrang liegenden Fortuna Dilkrath will die Rifi-Elf nachlegen. „Wir gehen dort definitiv auf drei Punkte“, so der Coach. Personell bleibt die Lage angespannt. Mit Maximilian Alexy fällt nun auch einer der wenigen verbliebenen Angreifer verletzungsbedingt aus. Während der 19-Jährige aber schon bald wieder ins Aufgebot zurückkehren dürfte, ist fraglich, was aus Lutz Radojewski wird. Mo Rifi kennt den 31-Jährigen bislang nur aus Telefonaten. „Er hat mir gesagt, dass er krankheitsbedingt nicht zum Training kommen kann“, so Rifi über den Routinier.