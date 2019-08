Fußball : MSV freut sich auf Heimpremiere

Am Sonntag kommt der SV Burgaltendorf aus Essen auf den sanierten Sportplatz.

Ein Duell auf Augenhöhe wartet hingegen auf den MSV Düsseldorf. Nach vier Auswärtspartien in Folge feiert das Team von Trainer Deniz Aktag am Sonntag (15 Uhr) endlich die herbeigesehnte Heimpremiere. Am Sonntag kommt der SV Burgaltendorf aus Essen auf den sanierten Sportplatz an der Heidelberger Straße.