Fußball-Landesliga : MSV Düsseldorf will seine Negativserie beenden

Lautstark: MSV-Trainer Faouzi Ouhbibi (hinten). Im Vordergrund steht Sakib Hotic, Trainer beim MSV Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Nach vier Spielen ohne Sieg in der Fußball-Landesliga sollen drei Punkte her. Der SC West trifft auf den FC Remscheid.

Von Dennis Hamrun und Daniel Mertens

Der Aufsteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf wartet nun schon seit drei Spieltagen auf ein Erfolgerlebnis in der Fußball-Landesliga. Am Sonntag steht die Mannschaft gegen den Tabellenneunten Blau-Weiß Mintard (15.15 Uhr, Durch die Aue) unter erhöhtem Druck. Schwarz-Weiß ist mittlerweile mit nur sieben Punkten im Tabellenkeller angekommen. „Die Spiele gegen dem FSV Duisburg, Genc Osman oder Jahn Hiesfeld waren für uns Bonusspiele, aus denen wir nicht zwingend Punkte holen mussten“, erklärt Trainer David Breitmar. „Aber jetzt kommen so langsam die Schweinespiele, in denen wir punkten müssen, wenn wir die Klasse halten wollen“.

Eine leichte Aufgabe erwartet der Coach, der am Sonntag aller Voraussicht nach personell aus dem Vollen schöpfen kann, dabei nicht. „Beide Teams wollen mit aller Kraft die Klasse halten, da wird es am Ende auch auf die Tagesform ankommen“, sagt er. Mintard konnte nach einer Niederlage gegen Rellinghausen zuletzt durch einen souveränen 3:1-Erfolg gegen die letztplatzierte Spielvereinigung Steele wieder neues Selbstbewusstsein tanken.

Der SC West konnte nach seiner ersten Saisonniederlage gegen den VfB Frohnhausen zuletzt durch einen 3:1-Erfolg gegen den Duisburger SV wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Vor der Partie gegen den siebtplatzierten FC Remscheid (Sonntag, 15 Uhr, Wupperstraße) ist die Stimmung im Team von Trainer Marcel Bastians daher wieder gelöster. Dabei werden die Oberkasseler laut Bastians vor allem auch durch den Blick auf die Tabellenspitze motiviert, die nun nur noch zwei Punkte entfernt ist. „Aktuell liegen die Teams an der Tabellenspitze zwar noch sehr nahe beieinander“, erklärt er. „Aber nach den im Oktober anstehenden direkten Duellen gegen Teams wie Jahn Hiesfeld oder den FSV Duisburg kann das schon sehr bald wieder ganz anders aussehen“.

Gegen Remscheid sollte die Bastians-Elf daher vorsorglich schon einmal punkten, um für die Top-Duelle gegen die direkten Konkurrenten um die oberen Tabellenränge in einer komfortableren Situation zu sein. Einen leichten Gegner erwartet Bastians dabei allerdings keineswegs. „Remscheid hatte einen äußerst guten Start“, warnt der Coach. „Da erwartet uns eine starke Mannschaft, die es uns sehr schwer machen wird“. Der Trend spricht aber immerhin für die Oberkasseler: Während der SC West am vergangenen Spieltag souverän gewann, mussten die Remscheider eine ärgerliche 0:1-Niederlage gegen den Rather SV hinnehmen.

Und dieser Rather SV steht nun vor einer Bewährungsprobe: Die Schwarz-Weißen müssen am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld antreten. „Das ist für uns sehr attraktiv, weil wir nur drei Punkte dahinter sind“, sagt Trainer Andreas Kusel.

Mit einem Auswärtserfolg könnte sich seine Mannschaft, die aktuell auf dem fünften Platz liegt, in der Spitzengruppe festsetzen. Zugleich weiß der Coach aber auch: „Es wird sehr schwer.“ Der Gegner habe einen „guten, erfahrenen Kader und sehr gute Einzelspieler“. Der Spitzenreiter verfüge über eine „sehr robuste, große Mannschaft“, die körperlich stark sei.

Beim Rather SV hat sich derweil auch Marco Gatzke ins Lazarett eingereiht und wird am Sonntag ausfallen. Zudem muss Kusel weiter auf seine Stützen Robert Körber, Simon Deuß und Ibrahim Dogan verzichten. „Mit den drei Spielern wäre sonst vielleicht auch noch mehr möglich gewesen“, spekuliert Kusel, der jedoch auch so schon mit dem aktuellen fünften Platz sowie dem Einzug in die dritte Runde des Verbandspokals hochzufrieden ist. Im Pokal empfängt Rath am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) den Oberliga-Aufsteiger TVD Velbert.