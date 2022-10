Neue Torgefahr des SC West : Der SC West kommt wieder mit Tempo über die Außenbahn

Jack Tran (l.) setzte sich in dieser Szene am vergangenen Spieltag gegen Akara Burack (Süchteln) durch und erzielt den 1:1 Ausgleich. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Flügelspieler Jack Tran soll bei Fußball-Landesligist SC West für Torgefahr sorgen. Wozu er in der Lage ist, hat er gegen Süchteln bereits angedeutet.

Nur wenige Minuten vor seinem ersten Tor hatte er sich noch lautstark über sich selbst geärgert. Der 20-Jährige bekam einen schönen Pass in den Lauf, konnte den Ball aber nicht kontrollieren und so rollte das Spielgerät ins Aus und die Chance verpuffte. „Ich weiß selber von mir, dass meine Schnelligkeit meine Stärke ist. Wenn ich mal viel Platz habe und so Traumpässe aus dem Mittelfeld bekomme, dann will ich den Platz auch nutzen und ärgere mich dann, wenn es nicht klappt“, erklärt Tran, der sich selbst als sehr ehrgeizig beschreibt. „Es war mein erstes Spiel von Anfang an. Ich wollte dem Trainer, aber vor allem mir selbst, beweisen, dass ich es draufhabe und in der Liga mithalten kann.“