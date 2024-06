Nach dem gesicherten Klassenerhalt Großer Umbruch bei der SG Unterrath

Mit blauen Augen kennen sie sich bei der SG Unterrath inzwischen gut aus. Bereits zum dritten Mal in Folge beendete der Fußball-Landesligist eine Spielzeit mit dem sprichwörtlichen „blauen Auge“ in Gestalt der sportlichen Rettung in letzter Minute. Und auch in diesem Jahr dürfte es wieder eine Weile dauern, bis alle Spuren verblasst sind, die diese ereignisreiche Saison hinterlassen hat.