Vorschau Fußball-Landesliga Die sportlichen Problemfelder des MSV Düsseldorf

Bektas Bilgilisoy wird in diesen Tagen an mehreren Fronten auf eine Geduldsprobe gestellt. Das Warten auf den ersten Sieg unter seiner Regie ist nur ein Aspekt, den der neue Trainer des Fußball-Landesligisten MSV Düsseldorf aushalten muss. Auch die Entwicklung seiner Mannschaft schreitet nicht so schnell voran, wie es sich der ehrgeizige Coach vielleicht wünschen würde. „Wir brauchen einfach noch etwas Zeit, bis bei uns die Dinge alle so laufen, wie wir es uns vorstellen. Bis dahin gilt es, die Ruhe zu bewahren und weiter konzentriert zu arbeiten“, sagt der 47-Jährige vor dem Heimspiel gegen den SC Velbert (Sonntag, 15.30 Uhr).