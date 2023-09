Fußball Die SGU setzt auf ihre Heimstärke

Verzichten muss Meurer am Sonntag aus privaten Gründen auf Schlussmann Jawad Bouhraou und Innenverteidiger Daniel Becker (Muskelfaserriss). Zurück ins Team kehren dürfte hingegen wieder Torjäger Zissis Alexandris. Der Kapitän nahm am Donnerstag nach kurzer Verletzungspause erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.



FC Remscheid - MSV Düsseldorf (Sonntag, 15 Uhr) Beim MSV ist Giuseppe Montalto zunächst weiterhin „Trainer auf Abberufung“. Da sich der Klub offenbar einen weiteren Korb von einem Wunschkandidaten einholte, bleibt es dabei, dass Montalto den Oberliga-Absteiger interimsmäßig trainiert. So kommt der Italiener am Sonntag noch einmal in den Genuss, Platz auf einer der Trainerbänke im altehrwürdigen Röntgen-Stadion des FC Remscheid zu nehmen. „Da habe ich schon mit dem TV Kalkum-Wittlaer gespielt. Schön, dass es dieses Stadion immer noch gibt. Gerüchteweise sollte es ja schon 99 Mal abgerissen werden“, so der 52-Jährige. Montalto stellte sein Team in der Vorbereitung auf Sonntag auf einen großen Rasenplatz, für Landesligaverhältnisse viele Zuschauer und einen qualitativ guten Gegner ein. „Sie werden zu Hause versuchen, großen Druck zu entfachen“, so der Coach. Dass der MSV inzwischen in der Lage ist, solchem Druck Stand halten zu können, hat die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagene Mannschaft in den letzten Wochen bewiesen. „Die Jungs sind gut drauf. Die Trainingswoche war sehr gut“, so Montalto.