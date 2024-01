Zwölf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer Der SC West geht die Mission Klassenerhalt an

Insofern hat Abel Recht, wenn er davon spricht, in den verbleibenden 17 Partien im neuen Jahr zwölf Punkte (so weit ist Victoria Mennrath auf Platz 13 entfernt, Anm. d. Red) auf das rettende Ufer aufholen zu müssen. In den Augen des Ex-Profis ist der Rückstand zwar „ein dickes Brett“, aber keines, was man nicht bohren könnte. „Ich bin weiterhin optimistisch, was den weiteren Saisonverlauf angeht“, sagt der 57-Jährige, der das Zepter an der Schorlemerstraße Mitte November von Goran Tomic übernommen hatte. Auch wenn die Bilanz seit seinem Amtsantritt ausbaufähig ist – in den sechs Spielen unter seiner Regie holten die Oberkasseler nur drei Punkte – ist Abel von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt: „Natürlich waren auch Spiele dabei, in denen wir eine Hälfte verschlafen haben. Aber die Reaktion der Jungs war dann immer gut. Jetzt geht es darum, dass wir uns auch endlich mit Punkten belohnen.“