Fußball : Breitmar fordert eine Reaktion seiner Mannschaft

(deha) Wenn der Aufsteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf am Sonntag (15 Uhr, Stoffeler Kapellenweg) den Duisburger SV empfängt, wird Schwarz-Weiß-Coach David Breitmar ein ganz besonderes Auge auf die Einstellung seiner Spieler richten.

„Wenn man mal von unserem Torhüter und zwei bis drei Ausnahmen absieht, hätte eigentlich fast jeder auf dem Platz die Note fünf oder sechs verdient gehabt“, lautete sein ernüchterndes Fazit unmittelbar nach Abpfiff. Gegen die sechstplatzierten Duisburger hat die Mannschaft also aus Sicht des Trainerteams einiges wiedergutzumachen. Dies dürfte trotz des Heimvorteils aber alles andere als eine leichte Aufgabe werden. Immerhin konnten die Duisburger nahezu alle ihre bisherigen Partien in der Landesliga für sich entscheiden und dabei neun Tore erzielen. Lediglich gegen den ESC Rellinghausen unterlag das Team deutlich mit 0:4.

Andererseits gibt es aus Sicht von Schwarz-Weiß aber auch berechtigten Grund zur Hoffnung, dass es am Sonntag doch endlich mit dem ersten Sieg in der aktuellen Landesliga-Saison klappen könnte. Denn Breitmar wird aller Voraussicht nach bis auf Innenverteidiger Dennis Uiberall personell wieder aus dem Vollen schöpfen können.

Und auch in der Offensive zeigte die Mannschaft zuletzt durchaus einige vielversprechende Ansätze. „Es ist ja nicht so, dass bei uns gegen Frohnhausen alles komplett schlecht war“, so Breitmar. „Wenn wir am Sonntag wieder von der Einstellung her alles geben, dann bin ich mir sicher, dass etwas zu holen ist“.