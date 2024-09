Fünf Niederlagen in Serie SV Oberbilk im freien Fall

Für den Coach ist die aktuelle Misere kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Aufgeben ist für mich keine Option“, betont Daniel Thissen, der aktuell an einer Trainerfortbildung teilnimmt. Vielleicht hilft dem 36-Jährigen die eine oder andere dort neu hinzugewonnene Erkenntnis, um seine eigene Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Die Probleme sind jedenfalls vielfältig. So vermisste Thissen gegen Schwarz-Weiß nicht nur die nötige Derby-Mentalität. Auch taktisch lag beim SVO einiges im Argen. „Dass Johnny Schmidt drei Tore auf ganz ähnliche Art und Weise für Schwarz-Weiß machen kann, geht nicht“, schimpft Thissen. Den meist über die linke Seite stürmenden Angreifer der Gäste bekam die Oberbilker Abwehr nicht unter Kontrolle.