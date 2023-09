Fußball Erste Niederlage für Eller 04

Bestens im Tritt war Sparta Bilk. Mit dem 7:1 über den TSV Urdenbach zog die Elf von Gabriel Bittencourt nach Punkten mit Eller gleich und bleibt dem verlustpunktfreien Spitzenduo SG Benrath-Hassels und FC Kosova auf den Fersen. Ben Abelski machte Spartas Tore zum 2:0 (52,), 4:0 (62,) und 5:0 (65.). Der inzwischen 40-Jährige steht nach vier Spielen mit sechs Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Den Toprang teilt sich Abelski mit Wittlaers Marc René Bäsner und Marco Meyer. Der Angreifer des TuS Gerresheim führte seinen Klub mit einem Doppelpack (39., 60.) zum 3:1-Erfolg über Landesliga-Absteiger Rather SV. Der RSV, der dank Nikolaos Georgiou (7.) früh vorne lag, bleibt mit nur vier Zählern in der unteren Tabellenhälfte. Allerdings sieht Mo Rifi Licht am Ende des Tunnels. „Wir sind endlich einmal selbst in Führung gegangen und wachsen als Mannschaft immer enger zusammen“, so der Rather Trainer.