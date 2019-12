Fußball : A-Jugend klettert auf Platz zwei

Fortunas U19 setzt durch ein 5:0 über Alemannia Aachen ihre Siegesserie in der Bundesliga fort.

(sor) Sie läuft und läuft und läuft. Die Positivserie der U19 von Fortuna Düsseldorf in der A-Junioren-Bundesliga hat auch gegen Alemannia Aachen ihre Fortsetzung gefunden. Das 5:0 (4:0) gegen den Abstiegskandidaten markierte Spiel zehn in Serie ohne Niederlage und den dritten Dreier in Folge. Dank gleich drei verwandelter Strafstöße von Connor Klossek (24.), Daniel Kamkam Kyerewaa (29.) und Elmin Heric, weiterer Tore von Tim Köther (33.) und Heric (58.) sowie der überraschenden Niederlage von Borussia Mönchengladbach (0:1 bei RW Oberhausen) kletterten die Flingerner auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft berechtigen würde.

Hauchzart daneben ging der Auftritt von Fortunas U17 bei Borussia Mönchengladbach in der B-Junioren-Bundesliga. 2:1 und 3:2 führten die Rot-Weißen am Borussia-Park, um am Ende der Partie nach einem 3:4 (1:1) mit leeren Händen dazustehen. Zunächst glich Moustafa Moustafa Simon Ludwigs zwischenzeitlichen Führungstreffer (59.) drei Minuten vor Schluss zum 3:3 aus. Doch den Nackenschlag kassierte das Team von Coach Jens Langeneke mit dem 3:4 von Yassir Atty in der Nachspielzeit (80.+1). Zuvor hatte Nils Arne Gatzke (25.) das 0:1 (7., Elfmeter) ausgeglichen und Kieran Anton Boßhammer (45.) das 2:1 erzielt. Deutlicher wurde es für die SG Unterrath, die beim 1:4 (1:1) gegen Bayer Leverkusen zwar durch Shahin Asan (26.) den ersten Treffer setzte, dann aber nach dem 1:1 (31.) binnen zehn Minuten in der Schlussphase der zweiten Hälfte (60., 65., 70.) noch klar ins Hintertreffen geriet.