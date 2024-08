Nach sechs Jahren Warum die Kreisliga C wieder in 18er-Gruppen spielt

Die Kreisliga C spielt ab der kommenden Saison wieder in 18er-Gruppen. In den vergangenen Jahren wurden die Mannschaften noch erst in regionale Gruppen eingeteilt und spielten ab der Winterpause in nach Leistung unterteilten Staffeln. Die Top-Mannschaften qualifizierten sich für zwei Aufstiegsgruppen, die dahinter platzierten Mannschaften hatten in der „Trostrunde“ die Chance auf einen Relegationsplatz, die restlichen Teams spielten in den sogenannten „Fairplay-Runden“ nur noch um die Platzierungen der jeweiligen Staffeln.