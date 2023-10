Fußball-Kreisliga A kompakt DSC 99 verteidigt die Tabellenspitze

Als seine Mannschaft im Kreis stehend den „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Refrain anstimmte, war Sascha Walbröhl schon auf dem Weg zu seinem Auto. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten DSC 99 hatte die Anlage an der Windscheidstraße unmittelbar nach dem Schlusspfiff fluchtartig verlassen. Dabei war die Leistung seines Teams beim verdienten 4:2-Erfolg im Gipfeltreffen der Kreisliga A über den bis dahin punktgleichen Rivalen SV Hösel alles andere als zum Weglaufen. Vielmehr wollte der gesundheitlich angeschlagene Coach des DSC einfach nur so schnell wie möglich zurück in sein Bett.