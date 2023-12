Fußball Die A- und B-Jugend-Bundesliga wird abgeschafft

Bereits im Sommer hatte der Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes die Reform der A- und B-Junioren-Bundesliga verabschiedet. Nun wurde auch erläutert, wie der Wettbewerb auf höchster Ebene im Altersbereich der U17- und U19-Juniroen künftig ausgestaltet sein wird. Wir geben einen kurzen Überblick über einige der Neuerungen.



Wie verändert sich der Ligabetrieb? Die jeweils dreigleisige A- und B-Junioren-Bundesliga wird mit Ablauf der aktuellen Spielzeit abgeschafft und mit Beginn der Saison 2024/2025 von der DFB-Nachwuchsliga für U17- und U19-Junioren abgelöst. Die DFB-Nachwuchsliga ist künftig in zwei Phasen unterteilt. Nach einer regionalen Vorrunde verzweigt sich die Nachwuchsliga für die zweite Saisonhälfte in eine Liga A und eine Liga B. In der Liga A werden insgesamt 24 Teams auf sechs Gruppen mit Hin- und Rückspiel verteilt. Die besten vier Teams je Gruppe ermitteln im Anschluss im K.o.-Modus den Deutschen Meister in der jeweiligen Altersklasse.

Wer qualifiziert sich für die DFB-Nachwuchsliga? Für die ­anstehende Premierenspielzeit 2024/2025 sind alle Vereine mit einem ­Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), alle Vereine ohne Nachwuchsleistungszentrum, die in der laufenden Saison der A- und B-Junioren-Bundesliga den ­sportlichen Klassenerhalt schaffen. Dazu kommen alle Vereine ohne NLZ, die in der laufenden Saison den sportlichen Aufstieg aus der zweithöchsten Spielklasse – im hiesigen Verband die Niederrheinliga – bewerkstelligen, qualifiziert.

Wie ist der Auf- und Abstieg geregelt? Die Teams aus den Nachwuchsleistungszentren haben ihren Platz in der Nachwuchsliga künftig sicher, sie können nicht mehr absteigen. Damit soll das nach Ansicht der Reformer vorherrschende Prinzip der Misserfolgsvermeidung auf Toplevel durchbrochen werden. Wer sich nach Ablauf der Vorrunde nicht für Liga A qualifiziert, bestreitet die zweite Saisonhälfte in Liga B. Dort stoßen dann auch zusätzlich elf Klubs ohne NLZ aus den zweithöchsten Spielklassen hinzu, die sich hierfür in der Hinrunde der jeweils laufenden Saison sportlich qualifiziert haben. Am Niederrhein wäre dies der Tabellenführer der A- und B-Junioren-Niederrheinliga. Vereine ohne NLZ, die sich für die Liga A qualifiziert oder Liga B auf einem der ersten vier Gruppenplätze abgeschlossen haben, haben ihren Startplatz in der Nachwuchsliga für die Folgesaison sicher.



Regeländerungen In der DFB-Nachwuchsliga sind künftig in drei Wechselfenstern und während der Trinkpausen bis zu sieben Einwechslungen pro Spiel erlaubt.