Zwölf Zusagen für die kommende Saison TV Kalkum-Wittlaer kann seine Leistungsträger halten

Diese Nachricht wird die Konkurrenz des TV Kalkum-Wittlaer nicht so gerne hören. Der Fußball-Bezirksligist ist mit der Kaderplanung für die kommende Saison nämlich ein großes Stück weiter gekommen. Unter den zwölf Akteuren, die bereits ihre Zusage für eine weitere Spielzeit am Grenzweg gegeben haben, befinden sich unter anderem auch drei Leistungsträger, die auch manch anderer Klub in der Umgebung gerne unter Vertrag genommen hätte. Gemeint sind Nico Pesch, Marc Rene Bäsner und Lars Manuel Jansen.