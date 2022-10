Spiel bei Flutlichtatmosphäre : TuS Gerresheim will Heimserie ausbauen

Düsseldorf Auf dem heimischen Fußballplatz ist der TuS Gerresheim in dieser Bezirksliga-Saison schwer zu schlagen. Am Freitagabend sollen die nächsten drei Punkte folgen. Laut Flügelspieler Fabian Stutz gibt es mehrere Faktoren, die die Mannschaft diesmal besonders motivieren.

Zu Hause hui, auswärts pfui – so in etwa liest sich die bisherige Saisonbilanz des Fußball-Bezirksligisten TuS Gerresheim. Nach der ärgerlichen 0:2-Niederlage beim VfL Jüchen kann die Mannschaft von Harald Becker und Issam-Eddine Haj Haddou bereits am Freitagabend zumindest weiter an ihrer Erfolgsbilanz auf eigenem Platz arbeiten. Der zu Hause noch ungeschlagene TuS empfängt dann den Tabellennachbarn SG Rommerskirchen/Gilbach.