Fußball-Bezirksliga TuS Gerresheim enttäuscht im Wiederholungsspiel

Die Hoffnung auf eine erfolgreichere Rückrunde ruht in Gerresheim nicht nur auf den Schultern des 33-Jährigen, der in der Hinserie mit 13 Toren in nur zwölf Spielen beachtliche Zahlen erzielte. Harald Becker setzt auch darauf, in den verbleibenden Spielen möglichst oft seine vermeintliche Wunsch-Elf aufbieten zu können. „Ich denke, dann sind wir schon in der Lage, an den Top-Fünf kratzen zu können“, sagt der 56-Jährige, der sein Aufgebot in der Winterpause noch um Daniel Kauffeldt ergänzt hat.