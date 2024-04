Fußball SV Lohausen vor dem Umbruch

Beim Fußball-Bezirksligisten Lohausener SV werden in diesen Tagen auf und abseits des Spielfeldes die Weichen für die Zukunft gelegt. Mit Siegen über die Tabellennachbarn Viktoria Buchholz (4:3) und TSV Urdenbach (4:1) machte die Mannschaft von Philipp Zwiebler zuletzt zwei große Schritte in Richtung Klassenerhalt und hat mit nunmehr 29 Punkten auf der Habenseite ganz nebenbei bereits einen Zähler mehr eingefahren als in der gesamten Spielzeit 2022/2023.