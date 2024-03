Fußball-Bezirksliga Sparta Bilk präsentiert namhafte Zugänge

Insbesondere die Verpflichtungen der beiden Hildener Kicker dürfte auch bei der Konkurrenz für Staunen sorgen. Der 31-jährige Percoco stand für den VfB in dieser Saison bislang 19 Mal auf dem Feld und ist damit eine der unverzichtbaren Größen im Mittelfeld des Teams, das sich in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils die Vizemeisterschaft in der Oberliga sicherte. Percoco zählt in Hilden ebenso zum Stammpersonal wie Robin Müller. Der bei Fortuna ausgebildete Abwehrspieler befindet sich mit 27 Jahren im besten Fußballeralter. Dennoch entschied sich der in der Nähe des Sparta-Sportplatzes wohnende Müller nun dazu, im Sommer etwas kürzer zu treten.