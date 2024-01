Bezirkligist verstärkt sich in der Winterpause Sparta Bilk holt Florian Gnida zurück

Obwohl er von zahlreichen Landesligisten umworben wurde, entschied sich Gnida erneut für die DJK, bei der er in der vergangenen Spielzeit zum unumstrittenen Stammpersonal zählte. „Wir haben ihn damals nur schweren Herzens ziehen lassen, wollten ihm aber die Chance auf die Oberliga nicht verbauen. Jetzt sind wird froh, ihn wieder bei uns zu haben“, sagt Krüger. An der Fährstraße soll der auf der linken Außenbahn defensiv wie offensiv flexibel einsetzbare Zugang Schwung in die etwas in die Jahre gekommene Mannschaft bringen. Umgekehrt erhofft sich Gnida von der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte über mehr Spielpraxis wieder den Spaß am Fußball zurückzugewinnen.