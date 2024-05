Zuletzt Oberliga-Meister in Baumberg geworden Jörn Heimann kehrt zu Sparta Bilk zurück

Jörn Heimann ist indes nicht der einzige Rückkehrer, den Marcel Krüger in den letzten Tagen präsentierte. So wird in wenigen Wochen auch Marvin Grober wieder das Bilker Trikot überstreifen. Nach nur einer Spielzeit beim Bezirksligisten TSV Solingen zieht es den 27-Jährigen zurück an die Fährstrasse. Dort hatte Grober in der vergangenen Saison für Sparta immerhin elf Treffer in 24 Spielen erzielt. Durchaus eine ordentliche Quote für den Offensivmann. Und dennoch dürfte Grober zunächst nur ein „Ersatzteil“ für die gut geölte Angriffsmaschinerie, die mit Gerresheims Torjäger Marco Meyer auch noch einen neuen Motor erhält, darstellen.