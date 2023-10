Fußball Die SG Benrath-Hassels verteidigt die Spitzenposition

Die Gruppe 1 der Fußball-Bezirksliga ist und bleibt fest in Düsseldorfer Hand. Unter den ersten acht Teams befinden sich sechs Vertreter aus dem Kreis. „Exoten“ in dieser Riege sind die GSG Duisburg und die DJK Neuss-Gnadental, die sich Sonntagnachmittag der DJK Sparta Bilk mit 1:4 geschlagen geben musste. Bilks Trainer Gabriel Bittencourt sah dabei ein „tolles Spiel auf Augenhöhe“, in dem die Gäste aus Neuss zunächst die besseren Chancen hatten und durch Keigo Uchida auch in Führung gingen (40.).