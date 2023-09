Fußball Spitzenspiel zwischen den Nachbarn

In der vorletzten Saison entschied der FC Kosova die beiden Kreisliga A-Gipfeltreffen gegen die SG jeweils mit 1:0 für sich und stieg am Ende in die Bezirksliga auf. Der Rivale folgte ihm ein Jahr später. Seitdem hat sich vor allem auf Seiten des FCK einiges getan. Kein anderes Team in der Liga konnte sich nur ansatzweise so namhaft verstärken wie Kosova. Ein Torjäger wie Naser Ilazi kommt nur noch von der Bank. Auch Zugang Derman Disbudak trat bislang kaum in Erscheinung. Von Rilind Salihi ganz zu schweigen. „Mit ihm haben wir noch so etwas wie eine Wildcard in der Hinterhand“, sagt Khalid Channig über den 26-Jährigen, der sich nach mehrwöchigem Urlaub nun Stück für Stück herankämpft. Man darf gespannt sein, ob es der SG diesmal gelingt, den Nachbarn in die Knie zu zwingen.