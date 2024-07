Gegen Hamburg geht es um die Aufstiegschance Panther vor dem Schlüsselspiel

So soll also das „alte“, aber dafür gut eingespielte Personal für den so wichtigen Erfolg über die Pioniere sorgen. Dabei kommt es auch auf eine stabile Abwehrarbeit an, gehören die Hamburger doch mit 176 erzielten Punkten in fünf Partien zu den offensivstarken Teams. Dabei hat sich Hanseaten-Spielgestalter Raleigh Yeldell als besonders effektiv erwiesen, hat er doch eine Passquote von 243 Yards pro Spiel und bereits zwölf Touchdowns selbst erzielt. Die Hamburger Defensive scheint anfällig zu sein, hat sie doch bereits 155 Punkte zugelassen. Das wollen die Düsseldorfer ausnutzen. „Wir wollen unser flexibles Angriffsspiel fortsetzen und eine gute Mischung aus Pass- und Laufspiel zeigen“, so der Panther-Chef. „Wenn Hamburg unser Laufspiel erwartet, wollen wir passen und wenn sie sich auf Passpiel einstellen, laufen.“