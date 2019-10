Tischtennis : Frühes Aus für Borussia-Trio

Für die Düsseldorfer Tischtennis-Profis waren die Swedish Open vorzeitig beendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

(dth) Drei Borussia-Spieler sind bei der Swedish Open in Stockholm angetreten, allerdings ist das Tischtennis-Turnier für das Trio schon vorzeitig beendet gewesen. Gerade die schwedischen Starter Kristian Karlsson und Anton Källberg sind voller Tatendrang in das Heimspiel gegangen. Karlsson hatte seinen Platz in der Hauptrunde aufgrund seiner Weltranglistenposition schon sicher, scheiterte aber bereits in der Runde der letzten 32. Dem Chinesen Chuqin Wang unterlag er am Tag der deutschen Einheit 2:4.

Seine Teamkollegen Källberg und der Ägypter Oma Assar mussten hingegen schon in der Qualifikation antreten und sollten über die auch nicht hinaus kommen. Källberg scheiterte bei seinem Heimspiel in der dritten Runde. Nach einem Freilos in Runde eins setzte er sich gegen Abdel-Kader Salifou aus Frankreich durch. Die folgende Hürde, der Chinese Wen Sun, war dann aber zu hoch – der Borussia-Spieler verlor mit 0:4.