Fußball Frederik Brünen auf dem Weg nach oben

Es war sozusagen auch ein Fluch der guten Tat, den der MSV Düsseldorf in der Sommerpause über sich ergehen lassen musste. Das Team von der Heidelberger Straße hatte sich in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger in der Fußball-Oberliga mit einer mutigen Spielweise und hoher Einsatzbereitschaft viele Sympathien erworben. Und auch wenn es am Ende nicht zum Klassenerhalt reichte, blieben die vielen guten Auftritte der Konkurrenz nicht verborgen. So geschah letztendlich das, was die Klubverantwortlichen unbedingt vermeiden wollten. Zahlreiche Leistungsträger erlagen den Angeboten anderer Vereine und kehrten dem MSV vor dieser Saison den Rücken.