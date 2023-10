Düsseldorfer Frauenfußball kompakt Tusa 06 überrascht beim ungeschlagenen Tabellenführer

War das schon der Befreiungsschlag? Die Fußballerinnen der DJK Tusa 06 haben am Sonntag jedenfalls ein dickes Ausrufezeichen in der Niederrheinliga gesetzt. Die mit lediglich fünf Punkten aus fünf Spielen schwach in die Saison gestarteten Fleherinnen knüpften dem Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II beim 1:1 die ersten Punkte in dieser Spielzeit ab und machten damit den ersten Schritt heraus aus der Krise. „Für den Moment sind wir natürlich zufrieden. Die Umstellungen, die wir vorgenommen haben, haben gefruchtet. Und es ist natürlich schön, dass die Mannschaft für ihre Arbeit auf dem Platz auch gleich mit einem Punktgewinn belohnt worden ist“ sagte Tusas erleichterter Trainer Stefan Wiedon nach der Partie.