Frauenfußball in Düsseldorf Der „Motor“ des Erfolgs von CfR Links

„Ich bin zwar noch nicht bei hundert Prozent, komme aber immer mehr in meinen Rhythmus“, sagt Schütz. Für die Konkurrenz mag das schon fast wie eine Drohung klingen. Denn klar ist auch, dass eine Leonie Schütz in Bestform eigentlich nichts in der Niederheinliga verloren hat. Beim FCR Duisburg und bei Borussia Mönchengladbach spielte Schütz einst in der zweiten Bundesliga. Zu ihren Teamkolleginnen zählten Ex-Nationalspielerin Turid Knaak oder Ramona Petzelberger, die seit dem vergangenen Jahr in England für Tottenham Hotspur spielt.