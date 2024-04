Fußball CfR gelingt der Befreiungsschlag

Ganz andere Worte fand Euls Amtskollege Stefan Wiedon nach der 1:2-Niederlage seiner Tusa 06 bei Grün-Weiß Lankern. „Meine Mannschaft hat einfach nicht diese Power, die es braucht, um solche Spiele zu gewinnen“, haderte der Diplom-Sportlehrer nach der dritten Niederlage in Serie. In einem schwachen Spiel nutzte Lankern schwere individuelle Fehler zu Toren (36., 64.) und geriet auch nach dem Anschlusstreffer von Bhageshree Modha (68.) nicht mehr wirklich in Gefahr. Sollte es in dieser Saison drei Absteiger aus der Niederrheinliga geben, dann ist Tusa bei nur einem Punkt Vorsprung auf Rang zwölf ernsthaft in Gefahr. „Wir müssen diese Saison jetzt irgendwie überstehen“, sagte Stefan Wiedon, um dann noch einmal deutlich zu werden. „Wer in Lankern nicht gewinnt, der hat eigentlich in dieser Liga auch nichts verloren.“