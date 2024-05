Frauen-Niederrheinliga Tusa-Spielerin Modha hat den Trainerschein gemacht

Die DJK Tusa 06 hat sich mit ihrem Leistungszentrum für Mädchen- und Frauenfußball längst den Ruf erworben, eine gute Ausbildungsadresse für talentierte Kickerinnen zu sein. Nun scheint in der Flehe aber auch ein großes Trainertalent heranzureifen. Bhageshree Modha war eine von nur zwei Frauen, die am jüngsten Trainer-B-Lizenz-Lehrgang teilnahmen. Und die 23-Jährige hinterließ in der Sportschule Duisburg Wedau mächtig Eindruck. Modha zählte am Ende zu den besten sechs Teilnehmerinnen, die eine Empfehlung für den nächsten Schritt auf der Ausbildungsleiter des Deutschen Fußball-Bundes bekamen. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass man mir diese Möglichkeit geboten hat. Der Lehrgang hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich erst einmal darauf, weitere Erfahrung in der Trainerrolle zu sammeln“, sagt Modha.