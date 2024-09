Fleherinnen setzen sich oben fest Tusa-Gala beim Stadtderby gegen Links

Für Markus De Oliveira Broto, der im Sommer von der Frauen-Mannschaft von Hannover 96 nach Flehe kam, ist das Tabellenbild aktuell noch nicht mehr als eine schöne Momentaufnahme. „Wir konzentrieren uns alleine auf die Inhalte und wollen das, was wir im Training üben, im Wettkampf umsetzen“, analysiert Tusas Trainer. Gegen den CfR klappte das auf dem eigenen Naturrasenplatz am Sonntag schon sehr gut. Insbesondere über die linke Seite entwickelten die Gastgeberinnen enormen Druck. Verantwortlich dafür zeichnete insbesondere Anggie Wittkowski. Was die gerade einmal 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die theoretisch auch noch in der A-Jugend spielen könnte, am Flügel ablieferte, war schlichtweg überragend. Mit dem Tempo Wittkowskis waren die Gäste das eine oder andere Mal überfordert. Und so war es auch nicht überraschend, dass das Eigengewächs bei den ersten beiden Treffern auch die Füße im Spiel hatte. Die dankbare Abnehmerin war in beiden Fällen Ikram Buick (5., 38.).