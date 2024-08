Neue Rolle für Stefan Wiedon So besonders wurde Tusas neuer Trainer ausgewählt

Um für die neuen Herausforderungen gewappnet zu sein, zog Stefan Wiedon in der Sommerpause punktuelle Verstärkungen an Land. Im Fokus stand dabei die Offensive, in der Felice Hahn mit mageren sieben Saisontoren zuletzt noch die torgefährlichste Akteurin war. Große Stücke hält der sportliche Leiter vor allen Dingen auf Ikram Buick, die vom Ligarivalen Blau-Weiß Mintard kam. „Sie hat schon voll eingeschlagen“, sagt Wiedon über die Angreiferin, die im ersten Testspiel gegen den SC Grimlinghausen gleich doppelt traf. Aber auch Maike Eichhorn (14 Tore für den Landesligisten OSV Meerbusch) und Irem Koc (30 Treffer für den Bezirksligisten SV Solingen) haben gezeigt, dass sie wissen, wo das gegnerische Tor steht. Die vierte Neue im Bunde ist Außenverteidigerin Anna Peck (FV Mönchengladbach). Bleibt noch die Frage, was mit dem neuen Trainer und einer verstärkten Mannschaft möglich ist? „Wir werden keine konkrete Platzierung als Ziel ausrufen“, sagt Wiedon. Mehr als der zuletzt errungene Tabellenplatz neun sollte aber in jedem Fall realistisch sein. Das deutete sich auch am vergangenen Wochenende an, als die Fleherinnen den Regionalligisten Recklinghausen mit 3:1 schlagen konnten