Frauen-Kreispokal Links-Trainer Eul bekommt seinen Wunschgegner

„Wir machen es in diesem Jahr im Pokal wirklich spannend“, konstatierte CfR-Coach Eul unmittelbar nach dem Spielschluss mit einem Lächeln. Angesprochen auf das Spiel der eigenen Mannschaft war es um die gute Laune des 33-Jährigen aber schnell geschehen. „Die Leistung war katastrophal. Auch wenn es im Pokal am Ende nur um das Weiterkommen geht, kann ich als Trainer mit so einem Spiel nicht zufrieden sein“, klagte Eul. Gegen den drei Spielklassen tiefer angesiedelten Kreisligisten, bei dem neben Spielertrainerin Jolina Niewiadomski auch weiter Akteurinnen eine CfR-Vergangenheit aufweisen, reichte dem Favoriten am Ende ein vernünftig zu Ende gespielter Angriff, um erneut in das Finale einzuziehen. Dort wartet auf das Team von der Pariser Straße mit dem Ligarivalen DJK Tusa 06 ein guter Bekannter.