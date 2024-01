Hallenhockey Auf Mission Titelverteidigung

Der Vorteil, wenn man nicht so sehr unter Strom steht: Der Spaßfaktor ist stärker als die belastende Nervosität. „Ich kann auch lachen, wenn ein Schuss von uns mal am Tor vorbei geht.“ Eine Prise Gelassenheit hätte auch einigen ihrer Mitspielerinnen gegen München gut getan. „Die größte Baustelle war gegen München die Verkrampfung. Ähnliche Spiele haben wir in der Vergangenheit meist etwas lockerer heruntergespielt.“ Das Letzte, was Steindor mit ihrer Analyse verbinden will, ist Kritik an ihren Mitspielerinnen. Schließlich fehlten in der Halle mit den Nationalspielerinnen Selin Oruz, Sara Strauss, Lisa Nolte, Tessa Schubert sowie mit Sophia Schwabe fünf Stammkräfte. „Da ist es doch klar, dass die Automatismen nicht wie gewohnt funktionieren.“ Gelingt es, Beine und Hände, vor allem aber die Köpfe zu entkrampfen, könne die Mission Titelverteidigung gelingen.