Fußball : U23: Euschen dreht das Spiel

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf II besiegt Rot-Weiss Ahlen mit 4:1. Überragender Mann beim Regionalligisten war Cedric Euschen, der die Vorlage zum Ausgleich erzielte und zur Führung traf.

Cedric Euschen benötigte sechs Wörter, um seine Gefühlslage auf den Punkt zu bringen. „Das“, sagte der Angreifer von Fortunas Regionalliga-Fußballern, „ist ein schöner Tag heute.“ Über sein Gesicht huschte ein Lächeln. Es war der Ausdruck ungetrübter Freude: über den 4:1-Sieg der „Zwoten“ gegen Aufsteiger Rot Weiss Ahlen, mehr aber noch über die starke Leistung des 22-Jährigen – und seinen ersten Pflichtspieltreffer seit dem Wechsel an den Flinger Broich im Sommer.

Kunstvoll zirkelte Euschen einen Freistoß aus etwas mehr als zwanzig Metern in den Winkel, durchaus zu seiner eigenen Überraschung. „Ich muss gestehen: Das war eines meiner ersten Freistoßtore überhaupt“, erzählte er. Auch Tim Köther hatte sich wenige Zentimeter hinter dem Ball positioniert, doch die Zuständigkeit war schnell geklärt. „Ich habe Tim gesagt, dass ich den Ball aufs Tor schieße“, berichtete Euschen, „und am Ende war es gut, dass der Schuss gepasst hat.“

Diese Aussage ging dem Angreifer leicht über die Lippen, garniert mit einer gesunden Portion Humor – und taugte optimal als Beweis für das große Selbstvertrauen, mit dem die Flingerner aktuell unterwegs sind. Deshalb brachte selbst der frühe Rückstand durch einen zumindest fragwürdigen Strafstoß die Schützlinge von Trainer Nico Michaty am Samstag kein bisschen aus dem Konzept. Stattdessen krempelten sie die Ärmel hoch und drehten – angeführt von Euschen – die Partie noch vor der Halbzeit.

Der Freistoßtreffer des 22-Jährigen war nur die Veredelung seines fast tadellosen Auftritts. Schon den Ausgleich hatte er nach einer starken Einzelleistung mit einem umsichtigen Zuspiel auf Steffen Meuer vorbereitet. Trotzdem mochte sich Euschen nach der Partie nicht in den Fokus rücken. „Im Vordergrund steht die Mannschaft. Und dass wir die drei Punkte mitnehmen“, sagte der Angreifer. „Wir sind ein bisschen unglücklich ins Spiel gestartet, aber stark zurückgekommen. Dann haben wir es sehr reif heruntergespielt und verdient gewonnen.“

Auf dem Sieg und seiner Leistung will sich Euschen nicht ausruhen. „Ich habe noch Luft nach oben“, betonte er selbstkritisch. „Ich versuche, weiter an mir zu arbeiten, damit es noch besser wird.“ Im Vergleich zur Vorsaison hat der Jungspund allerdings schon einen gehörigen Satz nach vorne gemacht. Zweitligist Wehen Wiesbaden hatte Euschen an den 1. FC Saarbrücken verliehen, doch dort stoppte ihn ein Syndesmosebandriss – und auch nach seiner Genesung absolvierte er kein Pflichtspiel.