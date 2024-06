Endspiel um den Niederrheinpokal Fortunas U19 verspielt im Finale einen 2:0-Vorsprung

Mehr als 500 Zuschauer hatten sich bei schönem Fußballwetter auf den Weg zur Platzanlage von Tusa 06 gemacht. Und zunächst sah es so aus, als könne die Fortuna Profit aus den tollen Rahmenbedingungen ziehen. Maksym Len hatte den klassenhöheren Junioren-Bundesligisten nach einer Ecke von Ronay Arabaci per Kopf in Führung gebracht (18.). Beim Zwischenstand von 1:0 blieb es auch zur Pause, obwohl auch der Nachwuchs von RWE die eine oder andere Chance besaß. Als Si-woo Yang dann zehn Minuten nach Wiederbeginn auf Vorarbeit des umtriebigen Arabaci auf 2:0 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch Essen nutzte eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe für leon Caliskan, um in Überzahl auf 1:2 zu verkürzen (59.). Der Treffer zeigte Wirkung auf Seiten der Flingeraner, die sich eine Viertelstunde später einen direkt verwandelten Freistoß zum 2:2-Ausgleich einfingen (75.). Auch wenn Maksym Len noch einmal die Gelgenheit hatte, die Vural-Elf erneut in Führung zu bringen (80.), war das Momentum nun auf Seiten von RWE. Und das Team von der Hafenstraße schlug tatsächlich ein weiteres Mal zu (84.) und durfte kurz darauf auf dem Naturrasenplatz in der Flehe feiern. Für die Fortuna bietet sich nun am kommenden Freitag noch eine Chance auf den Niederrheinpokal. Im Endspiel der C-Junioren trifft die Fortuna in Meerbusch auf Borussia Mönchengladbach. In der Regionalliga trafen beide Teams erst am Samstag aufeinander. Hier gewann die Fortuna nach dem 3:1 im Hinspiel auch das Rückspiel nach Toren von Johannes Yakadio (4.) und Marek Jarosch (14.) mit 2:1 und sicherte sich einen Punkt hinter dem 1.FC Köln die Vizemeisterschaft.