Fußball U19 erkämpft Remis gegen Zweiten

Fortunas U19-Fußballer haben sich in der A-Junioren-Bundesliga nach zwei Niederlagen in Serie eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwar kassierte die Mannschaft von Engin Vural im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen in der Nachspielzeit noch das Gegentor zum 1:1-Endstand. Doch mit dem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten, der sich Hoffnung auf die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche A-Juniorenmeisterschaft macht, war Fortunas neuer U19-Coach sehr zufrieden. „Wir mussten heute auf zehn Spieler verzichten und einige Jungs spielen lassen, die gerade aus einer Verletzung kommen. Von daher bin ich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind.“ Der noch für die U17 spielberechtigte Dadou Mossi-Sezene hatte die Flingeraner früh in Führung gebracht (9.).